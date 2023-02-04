Жінки-чиновники можуть виїжджати за кордон: названо умову

Кабінет міністрів України пояснив, хто з жінок-чиновниць може перетинати державний кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Уряд онлайн" в Telegram.
Нещодавно були запроваджені нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Проте жінки-посадовці, що мають неповнолітніх дітей, можуть безперешкодно відвідувати їх за кордоном.
Умови перетину кордону для жінок-чиновниці, які мають дітей до 18 років:
Жодних інших документів для виїзду жінки-посадовця до дитини за кордон не потрібно.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Виїхати можна лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.
До того ж заборона на виїзд за кордон стосується й чиновників, які непридатні до військової служби
При цьому у постанові вказано ряд причин, який дозволяє чиновникам залишити територію України.
РБК-Україна писало про те, що з набрання чинності нових норм про заборону виїзду посадовцям, за кордон не випустили двох осіб, які підпадають під ці обмеження.
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