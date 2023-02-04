Женщины-чиновники могут выезжать за границу: названо условие

Кабинет министров Украины объяснил, кто из женщин-чиновников может пересекать государственную границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Правительство онлайн" в Telegram.
Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-чиновники, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей.
Условия пересечения границы для женщин-чиновников, имеющих детей до 18 лет:
Никаких других документов для выезда женщины-чиновника к ребенку за границу не требуется.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.
К тому же, запрет на выезд за границу касается и чиновников, которые непригодны к военной службе.
При этом в постановлении указан ряд причин, позволяющих чиновникам покинуть территорию Украины.
РБК-Украина писало о том, что с вступлением в силу новых норм о запрете выезда должностным лицам, за границу не выпустили двух человек, подпадающих под эти ограничения.
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