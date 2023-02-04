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Женщины-чиновники могут выезжать за границу: названо условие

Фото: женщины-чиновники могут уезжать за границу (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины объяснил, кто из женщин-чиновников может пересекать государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Правительство онлайн" в Telegram.

Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-чиновники, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей.

Условия пересечения границы для женщин-чиновников, имеющих детей до 18 лет:

  • свидетельство о рождении или заверенная его копия или другой документ, удостоверяющий, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка;
  • отметки в базе ГНСУ о пересечении украинской границы ребенком или детьми;
  • в случае отсутствия сведения о пересечении границы, необходимо иметь справку о пребывании ребенка или детей на консульском учете в другой стране;
  • также пересекать границу женщина-чиновник может непосредственно с ребенком или детьми.

Никаких других документов для выезда женщины-чиновника к ребенку за границу не требуется.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.

К тому же, запрет на выезд за границу касается и чиновников, которые непригодны к военной службе.

При этом в постановлении указан ряд причин, позволяющих чиновникам покинуть территорию Украины.

РБК-Украина писало о том, что с вступлением в силу новых норм о запрете выезда должностным лицам, за границу не выпустили двух человек, подпадающих под эти ограничения.

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