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Стало відомо, у якому випадку чиновники можуть виїхати з України

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 19:42
Стало відомо, у якому випадку чиновники можуть виїхати з України Фото: стало відомо, у якому випадку чиновники можуть виїхати з України (rada.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 27 січня, Кабінет міністрів заборонив виїзд чиновників за кордон під час війни. Однак у постанові вказано ряд причин, як дозволять їм залишати територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст постанови Кабміну.

Так, однією з причин на видачу дозволу виїзду за кордон є випадок, якщо жінка або чоловік є одиноким батьком.

"У виняткових випадках пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів", - сказано в постанові.

Окрім цього чиновник зможе виїхати за межі України у тому випадку, якщо йому необхідно лікування. Однак для цього потрібно зібрати документи, котрі це підтверджуватимуть.

"Лікування за кордоном здійснюється за наявності документів, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, та листа Міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення", - йдеться у постанові.

Також чиновник може виїхати у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 27 січня, Кабінет міністрів заборонив виїзд чиновників за кордон під час війни. Зокрема, без поважних причин.

Нагадаємо, 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджуються обмеження на виїзд українських чиновників за кордон.

Учора посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із нардепом Миколою Тищенком у бангкокському готелі Novotel, яка запланована на 27 січня, нібито для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

Пізніше стало відомо, що Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав до Таїланду. Він також звільнений з посади заступника голови фракції.

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