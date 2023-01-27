Стало відомо, у якому випадку чиновники можуть виїхати з України

У п'ятницю, 27 січня, Кабінет міністрів заборонив виїзд чиновників за кордон під час війни. Однак у постанові вказано ряд причин, як дозволять їм залишати територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст постанови Кабміну.

Так, однією з причин на видачу дозволу виїзду за кордон є випадок, якщо жінка або чоловік є одиноким батьком.

"У виняткових випадках пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів", - сказано в постанові.

Окрім цього чиновник зможе виїхати за межі України у тому випадку, якщо йому необхідно лікування. Однак для цього потрібно зібрати документи, котрі це підтверджуватимуть.

"Лікування за кордоном здійснюється за наявності документів, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, та листа Міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення", - йдеться у постанові.

Також чиновник може виїхати у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення.