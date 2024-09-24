Жінка, яка радила росіянам класти насіння соняшника в кишені, вибралася із окупації

Жителька Генічеська Світлана Панкова, відома своєю сміливістю, змогла вибратися із тимчасово окупованої території.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на видання "Район.Генічеськ".
Жінка стала відома після подій березня 2022 року, коли вона звернулася до російського солдата зі словами: "Ви прийшли на мою землю, ви окупанти і з цієї миті прокляті. Покладіть собі в кишеню насіння соняшнику, щоб вони проросли, коли ви тут поляжете!"
Через свій сміливий вчинок Світлана потрапила під нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти оприлюднили відео, на якому її змусили вибачитися перед камерою. Проти Панкової було відкрито кримінальну справу за звинуваченням у "екстремізмі", і окупанти планували відправити її до Росії для показового суду.
Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції, депортовані до Росії українці можуть звернутися з проханням про евакуацію через кілька каналів: вебпортал гарячої лінії 15-48, чат-бот у Telegram, електронну пошту (1548@minre.gov.ua), а також через месенджери WhatsApp, Telegram або Viber за номером (096) 078-84-33. Евакуація проводиться безкоштовно. Евакуйовані особи отримують соціальні гарантії, включно з безоплатним проживанням у місцях компактного розміщення, а також фінансову, психологічну та медичну підтримку.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Україна повернула ще десять дітей з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну територію. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, діти разом з батьками та піклувальниками жили на тимчасово окупованій території. Серед врятованих – сім хлопчиків та троє дівчаток віком від 3 до 16 років.
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