Жінка, яка радила росіянам класти насіння соняшника в кишені, вибралася із окупації

Жінка стала відома після подій березня 2022 року, коли вона звернулася до російського солдата зі словами: "Ви прийшли на мою землю, ви окупанти і з цієї миті прокляті. Покладіть собі в кишеню насіння соняшнику, щоб вони проросли, коли ви тут поляжете!"

Через свій сміливий вчинок Світлана потрапила під нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти оприлюднили відео, на якому її змусили вибачитися перед камерою. Проти Панкової було відкрито кримінальну справу за звинуваченням у "екстремізмі", і окупанти планували відправити її до Росії для показового суду.