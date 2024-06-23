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Як із окупації виїхати до України: інструкція від Мінреінтеграції

Неділя 23 червня 2024 19:40
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Як із окупації виїхати до України: інструкція від Мінреінтеграції Архівне фото: українці можуть виїхати з окупації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Для евакуації з тимчасово окупованих територій чи РФ громадяни України можуть скористатися пунктом пропуску Колотилівка (Росія) - Покровка (Україна).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що там переселенців зустрінуть волонтери й безкоштовно перевезуть до міста Суми.

Варто зауважити, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для евакуйованих осіб передбачені соціальні гарантії. Зокрема, безоплатне житло у місцях компактного проживання, фінансова, психологічна та медична допомога тощо.

Куди можна звертатись

У Мінреінтеграції пояснили, що якщо ви або ваші рідні опинилися серед депортованих осіб, про бажання евакуюватися можна повідомити:

  • за допомогою вебпорталу гарячої лінії 15-48;
  • через чат-бот у Telegram;
  • через електронну скриньку: 1548@minre.gov.ua.

Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Підтримка переселенців

Варто зазначити, що українці, які виїхали з окупації на підконтрольну територію України, можуть оформити виплати.

При цьому заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличов заявляв, що Кабінет Міністрів України збереже всі видатки для переселенців у 2024 році.

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