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Женщина, которая советовала россиянам класть семена подсолнуха в карманы, выбралась из оккупации

Фото: Выезд с оккупированной территории (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Жительница Геническая Светлана Панкова, известная своей смелостью, смогла выбраться из временно оккупированной территории.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание "Район.Геническ".

Женщина стала известна после событий марта 2022 года, когда она обратилась к русскому солдату со словами: "Вы пришли на мою землю, вы оккупанты и с этого момента прокляты. Положите себе в карман семена подсолнечника, чтобы они проросли, когда вы здесь поляжете!"

Из-за своего смелого поступка Светлана попала под наблюдение российских спецслужб. В июле 2023 года оккупанты обнародовали видео, на котором ее заставили извиниться перед камерой. Против Панковой было возбуждено уголовное дело по обвинению в "экстремизме", и оккупанты планировали отправить ее в Россию для показательного суда.

Напомним, по данным Минреинтеграции, депортированные в Россию украинцы могут обратиться с просьбой об эвакуации через несколько каналов: вебпортал горячей линии 15-48, чат-бот в Telegram, электронную почту (1548@minre.gov.ua), а также через мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber по номеру (096) 078-84-33. Эвакуация производится бесплатно. Эвакуированные лица получают социальные гарантии, включая безвозмездное проживание в местах компактного размещения, а также финансовую, психологическую и медицинскую поддержку.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украина вернула еще десять детей из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную территорию. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, дети вместе с родителями и попечителями жили на временно оккупированной территории. Среди спасенных – семь мальчиков и три девочки в возрасте от 3 до 16 лет.

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Геническ