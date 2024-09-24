Женщина, которая советовала россиянам класть семена подсолнуха в карманы, выбралась из оккупации

Женщина стала известна после событий марта 2022 года, когда она обратилась к русскому солдату со словами: "Вы пришли на мою землю, вы оккупанты и с этого момента прокляты. Положите себе в карман семена подсолнечника, чтобы они проросли, когда вы здесь поляжете!"

Из-за своего смелого поступка Светлана попала под наблюдение российских спецслужб. В июле 2023 года оккупанты обнародовали видео, на котором ее заставили извиниться перед камерой. Против Панковой было возбуждено уголовное дело по обвинению в "экстремизме", и оккупанты планировали отправить ее в Россию для показательного суда.