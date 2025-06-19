Жінка у 81 рік виконує стійку на руках та підіймає велику вагу: 4 секрети її успіху

Американка Елейн Паддор у 81 років знаходиться у чудовій фізичній формі. Вона з легкістю виконує три підходи стояння на руках та піднімає велику вагу у спортзалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку американського фітнес-тренера Лори Сомерс.
З дитинства вона була у гарній фізичній формі, але лише у 37 років вона почала регулярно займатися спортом.
У свої 50 років жінка кинула спорт і набрала вагу, але це тривало недовго. Тому через деякий час знову почала займатися важкою атлетикою.
Близько двох років тому Елейн включила у своє життя більше важкої атлетики, зосередившись на розвитку сили верхньої та нижньої частини тіла за допомогою тренажерів.
Зокрема, на кожному тренуванні вона виконує таку програму:
Послідовність та гарна форма
За словами Елейн Паддор, вона перебуває в спортзалі щонайменше 6 днів на тиждень, де тренування зазвичай тривають по 30-45 хвилин.
"Ще я їжджу на велосипеді туди й назад - це швидка поїздка від 5 до 10 хвилин в один бік - цього кардіо для мене достатньо. Як тільки потрапляю в спортзал, я щодня дотримуюся одного й того ж режиму. Ставлюся до своїх тренувань як до виступу - хороша техніка є ключовою", - зазначила експерт.
Зав’язування дружніх стосунків у спортзалі
Дружні стосунки у спортзалі справді можуть мотивувати - і ось чому:
Прийняття старіння
Прийняття старіння під час заняття спортом - це важливий психологічний та фізіологічний етап, який допомагає зберігати мотивацію, отримувати задоволення від активності та уникати травм. Ось кілька ключових аспектів цього процесу:
З роками варто переорієнтуватися з гонитви за рекордами на збереження рухливості, сили, витривалості, координації. Ціль - не ідеальне тіло, а якісне життя.
Сила волі - це добре, але ще краще - вміння зупинитися.
Спосіб мислення створює вашу реальність
Якщо ви хочете почати силові тренування, просто прийдіть і зробіть це якомога швидше. Спочатку ваші тренування можуть бути не тривалими. З часом потрібно постійно збільшувати тривалість та вагу гантель.
Ті, хто тренується з переконанням, що зможе стати сильнішими, витривалішими чи гнучкішими - досягають кращих результатів, ніж ті, хто сумнівається у власному потенціалі.
Коли ви думаєте про прогрес - ви несвідомо шукаєте способи його досягти: правильно їсте, не пропускаєте тренування, більше віддаєтесь.
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