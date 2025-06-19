Женщина в 81 год выполняет стойку на руках и поднимает большой вес: 4 секрета ее успеха

Американка Элейн Паддор в 81 год находится в прекрасной физической форме. Она с легкостью выполняет три подхода стояния на руках и поднимает большой вес в спортзале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу американского фитнес-тренера Лоры Сомерс.
С детства она была в хорошей физической форме, но только в 37 лет она начала регулярно заниматься спортом.
В свои 50 лет женщина бросила спорт и набрала вес, но это длилось недолго. Поэтому через некоторое время снова начала заниматься тяжелой атлетикой.
Около двух лет назад Элейн включила в свою жизнь больше тяжелой атлетики, сосредоточившись на развитии силы верхней и нижней части тела с помощью тренажеров.
В частности, на каждой тренировке она выполняет следующую программу:
Последовательность и хорошая форма
По словам Элейн Паддор, она находится в спортзале не менее 6 дней в неделю, где тренировки обычно длятся по 30-45 минут.
"Еще я езжу на велосипеде туда и обратно - это быстрая поездка от 5 до 10 минут в одну сторону - этого кардио для меня достаточно. Как только попадаю в спортзал, я каждый день придерживаюсь одного и того же режима. Отношусь к своим тренировкам как к выступлению - хорошая техника является ключевой", - отметила эксперт.
Завязывание дружеских отношений в спортзале
Дружеские отношения в спортзале действительно могут мотивировать - и вот почему:
Принятие старения
Принятие старения во время занятия спортом - это важный психологический и физиологический этап, который помогает сохранять мотивацию, получать удовольствие от активности и избегать травм. Вот несколько ключевых аспектов этого процесса:
С годами стоит переориентироваться с погони за рекордами на сохранение подвижности, силы, выносливости, координации. Цель - не идеальное тело, а качественная жизнь.
Сила воли - это хорошо, но еще лучше - умение остановиться.
Способ мышления создает вашу реальность
Если вы хотите начать силовые тренировки, просто придите и сделайте это как можно скорее. Сначала ваши тренировки могут быть не длительными. Со временем нужно постоянно увеличивать продолжительность и вес гантель.
Те, кто тренируется с убеждением, что сможет стать сильнее, выносливее или гибче - достигают лучших результатов, чем те, кто сомневается в собственном потенциале.
Когда вы думаете о прогрессе - вы бессознательно ищете способы его достичь: правильно едите, не пропускаете тренировки, больше отдаетесь.
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