В жилых домах запретили размещать хостелы

Новыми государственными строительными нормами (ГСН) в отношении жилых домов запрещено размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:

Магазины с суммарной площадью более 1000 кв. м;

Специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха;

Специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов);

Мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м;

Бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и тому подобное.

Напомним, в квартирах с двумя и более комнатами разрешено проектировать кухни, не отделены от других помещений стенами, так называемые кухни-ниши и кухни-гостиной.

Как сообщало РБК-Украина, новые государственные строительные нормы (ГСН) по обязательному устройства туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции вступают в силу с 1 сентября 2019 года.