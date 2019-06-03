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Раде снова рекомендуют принять закон о борьбе с хостелами в многоэтажках

Новости » Политика    03.06.2019 - 16:06
Раде снова рекомендуют принять закон о борьбе с хостелами в многоэтажках
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Соответствующий проект закона рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует Верховной раде принять законопроект №10237 о поддержке владельцев (пользователей) помещений жилого дома и защите их прав, которым предусматривается борьба с хостелами в многоэтажных домах. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, комитет рассмотрел законопроект №10237 и альтернативный к нему №10237-1.

В частности, оба законопроекта разработаны с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде включить проект закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины о поддержке владельцев (пользователей) помещений жилого дома и защите их прав №10237 в повестку дня десятой сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем комитет рассмотрел электронную петицию с требованием к законопроекту №10237 не запрещать в документе использование квартир в многоквартирных жилых домах как учреждений временного проживания.

"По результатам рассмотрения вопроса об электронной петиции... комитетом решено учесть требования электронной петиции Рафальской И.А. к Верховной раде Украины в случае доработки законопроектов реестр. №10237 и реестр. №10237-1 ко второму чтению", - указано в сообщении.

Напомним, в феврале Рада провалила в первом чтении законопроект №10006, которым предлагалось бороться с хостелами в многоэтажках.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине января 2019-го парламент провалил в первом чтении законопроект №6424-д и альтернативный к нему №6424-д1 о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины для борьбы с хостелами в многоэтажках.

Добавим также, в начале сентября 2018-го парламент отправил законопроект №6424-д по борьбе с хостелами в многоэтажках на повторное первое чтение.

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