В многокомнатных квартирах разрешили по-новому проектировать кухни

Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее это разрешалось только для однокомнатных квартир

В квартирах с двумя и более комнатами разрешено проектировать кухни, не отделенные от других помещений стенами, так называемые кухни-ниши и кухни-гостиные. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно новым государственно-строительным нормам, с 1 декабря 2019 года допускается устройство кухни-ниши, а также объединение кухни с гостиной, если она будет оборудована электрической плитой и механической вытяжной вентиляцией.

Как отметили в пресс-службе, такое нововведение даст возможность более полезно и рационально использовать жилую площадь.

Напомним, изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию автостоянок и гаражей, которые вступают в силу с 1 июля, позволяют проектировать лифты общественных зданий до подземных паркингов под ними.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли на 6,5%, на вторичном - на 13,5%.