У житлових будинках заборонили розміщувати хостели

Разом з хостелами заборонили лазні і сауни
Новими державними будівельними нормами (ДБН) щодо житлових будинків заборонено розміщувати в житлових будинках готелі та хостели. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Також нормами ДБН заборонено розміщувати в житлових будинках:
Нагадаємо, у квартирах з двома та більше кімнатами дозволено проектувати кухні, не відокремлені від інших приміщень стінами, так звані кухні-ніші та кухні-вітальні.
Як повідомляло РБК-Україна, нові державні будівельні норми (ДБН) щодо обов’язкового влаштування туалетів для пасажирів на вході/виході зі станцій метро при їх новому будівництві або реконструкції набирають чинності з 1 вересня 2019 року.