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У житлових будинках заборонили розміщувати хостели

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 15:04
У житлових будинках заборонили розміщувати хостели
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Разом з хостелами заборонили лазні і сауни

Новими державними будівельними нормами (ДБН) щодо житлових будинків заборонено розміщувати в житлових будинках готелі та хостели. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Також нормами ДБН заборонено розміщувати в житлових будинках:

  • Магазини з сумарною площею понад 1000 кв. м;
  • Спеціалізовані заклади і підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря;
  • Спеціалізовані магазини будівельних, мастильних та інших товарів (наприклад, фарб, лаків, вогненебезпечних речовин і матеріалів);
  • Майстерні з ремонту взуття та побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м;
  • Лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро тощо.

Нагадаємо, у квартирах з двома та більше кімнатами дозволено проектувати кухні, не відокремлені від інших приміщень стінами, так звані кухні-ніші та кухні-вітальні.

Як повідомляло РБК-Україна, нові державні будівельні норми (ДБН) щодо обов’язкового влаштування туалетів для пасажирів на вході/виході зі станцій метро при їх новому будівництві або реконструкції набирають чинності з 1 вересня 2019 року.

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Новини України хостелстроительство
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