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В жилом доме в Париже произошел взрыв, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 11:54
В жилом доме в Париже произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: взрыв в Париже (twitter.com marxdorm)

Эвакуировали жителей пяти домов

В квартире жилого дома в 18-м округе Парижа произошел взрыв, в результате чего два человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на радиостанцию France Bleu.

Соответствующую информацию сообщили со ссылкой на экстренные службы.

В жилом доме в Париже произошел взрыв, есть пострадавшиеФото: последствия взрыва

Отмечается, что инцидент произошел вечером 14 апреля. Жителей пяти домов эвакуировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а другой получил легкие травмы. По данным BFMTV, взрыв произошел в 22:00 по местному времени (23:00 по Киеву).

Кроме того, издание Le Parisien сообщает, что 70 человек отправили в центр временного размещения. Подчеркивается, что существует риск обрушения здания. Свидетель также сообщил о запахе газа перед взрывом. Ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже произошел пожар в многоэтажном жилом доме, что впоследствии стало причиной взрыва в здании. Так, огонь возник в доме в 19-м округе столицы Франции. Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир.

Как писало РБК-Украина ранее, 12 января в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар. Погибли 4 человека.

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