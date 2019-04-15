ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У житловому будинку в Парижі стався вибух, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 11:54
У житловому будинку в Парижі стався вибух, є постраждалі
Фото: вибух у Парижі (twitter.com marxdorm)

Евакуювали жителів п'яти будинків

У квартирі житлового будинку в 18-му окрузі Парижа стався вибух, у результаті чого двоє людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радіостанцію France Bleu.

Відповідну інформацію повідомили з посиланням на екстрені служби.

 Фото: наслідки вибуху

Відзначається, що інцидент стався ввечері 14 квітня. Жителів п'яти будинків евакуювали. Один з потерпілих знаходиться у важкому стані, а інший отримав легкі травми. За даними BFMTV, вибух стався о 22:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Крім того, видання Le Parisien повідомляє, що 70 чоловік відправили в центр тимчасового розміщення. Підкреслюється, що існує ризик обвалення будівлі. Свідок також повідомив про запах газу перед вибухом. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Парижі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, що згодом стало причиною вибуху в будівлі. Так, вогонь виник у будинку в 19-му окрузі столиці Франції. Вогонь поширився з другого по п'ятий поверх і охопив 27 квартир.

Як писало РБК-Україна раніше, 12 січня у Парижі в пекарні на вулиці Тревіз стався потужний вибух. У результаті вибуху в пекарні почалася пожежа. Загинули 4 людини.

Біля посольства РФ у Києві стався вибух У Пакистані через вибух на ринку загинули 16 осіб
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ПарижпостраждаліВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся