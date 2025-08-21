Жили під тиском: з окупованих територій повернули немовля та кількох молодих людей

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще п’ятьох наших громадян з тимчасово окупованих територій – чотирьох молодих людей та немовля", - зазначив Єрмак.

За його словами, 18-річна дівчина провела все дитинство і юність в умовах окупації, під постійним тиском і небезпекою. Її підтримкою всі ці роки була тітка з Києва, яка чекала племінницю у вільній Україні.

"Ще одна історія – молода пара з немовлям. Вони жили без світла, води і безпеки. Врешті ухвалили непросте рішення вирватися. Разом із ними виїхав і брат", - додав керівник Офісу президента.