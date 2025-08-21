Жили під тиском: з окупованих територій повернули немовля та кількох молодих людей

З тимчасово окупованих територій вдалось повернути чотирьох молодих людей та немовля, які весь час перебували під тиском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще п’ятьох наших громадян з тимчасово окупованих територій – чотирьох молодих людей та немовля", - зазначив Єрмак.
За його словами, 18-річна дівчина провела все дитинство і юність в умовах окупації, під постійним тиском і небезпекою. Її підтримкою всі ці роки була тітка з Києва, яка чекала племінницю у вільній Україні.
"Ще одна історія – молода пара з немовлям. Вони жили без світла, води і безпеки. Врешті ухвалили непросте рішення вирватися. Разом із ними виїхав і брат", - додав керівник Офісу президента.
З початку повномасштабного вторгнення РФ вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії.
На щастя, Україні вдалось повернути велику частину дітей з окупації. Так, нещодавно повернулись ще 11 дітей, яких незаконно вивезли на тимчасово окуповані території або до Росії.
Нагадаємо, що СБУ встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.