Жили под давлением: с оккупированных территорий вернули младенца и нескольких молодых людей

С временно оккупированных территорий удалось вернуть четырех молодых людей и младенца, которые все время находились под давлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще пятерых наших граждан с временно оккупированных территорий - четырех молодых людей и младенца", - отметил Ермак.
По его словам, 18-летняя девушка провела все детство и юность в условиях оккупации, под постоянным давлением и опасностью. Ее поддержкой все эти годы была тетя из Киева, которая ждала племянницу в свободной Украине.
"Еще одна история - молодая пара с младенцем. Они жили без света, воды и безопасности. Наконец приняли непростое решение вырваться. Вместе с ними выехал и брат", - добавил руководитель Офиса президента.
С начала полномасштабного вторжения РФ вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.
К счастью, Украине удалось вернуть большую часть детей из оккупации. Так, недавно вернулись еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.
Напомним, что СБУ установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.