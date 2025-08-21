RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Жили под давлением: с оккупированных территорий вернули младенца и нескольких молодых людей

Фото: с оккупированных территорий вернули младенца и нескольких молодых людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С временно оккупированных территорий удалось вернуть четырех молодых людей и младенца, которые все время находились под давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще пятерых наших граждан с временно оккупированных территорий - четырех молодых людей и младенца", - отметил Ермак.

По его словам, 18-летняя девушка провела все детство и юность в условиях оккупации, под постоянным давлением и опасностью. Ее поддержкой все эти годы была тетя из Киева, которая ждала племянницу в свободной Украине.

"Еще одна история - молодая пара с младенцем. Они жили без света, воды и безопасности. Наконец приняли непростое решение вырваться. Вместе с ними выехал и брат", - добавил руководитель Офиса президента.

 

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.

К счастью, Украине удалось вернуть большую часть детей из оккупации. Так, недавно вернулись еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.

Напомним, что СБУ установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуДети