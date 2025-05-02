Жили без ліків і під погрозами: Україна повернула 6 дітей з тимчасово окупованих територій

Цього разу серед повернених була родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації.

"Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади", - сказано у повідомленні.

Ще одна історія - дівчинка та її мама, які відмовлялися отримувати російські документи. Це зробило їх мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз. Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.

"Дякую Офісу Омбудсмана за сприяння в організації рятувальної місії, а також Державі Катар. Продовжуємо працювати доти, доки кожна українська дитина не повернеться додому", - написала Зарівна.