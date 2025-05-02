Жили без лекарств и под угрозами: Украина вернула 6 детей с временно оккупированных территорий

С временно оккупированной россиянами территории Украины удалось вернуть еще шестерых детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram директора Bring Kids Back UA Дарьи Заривны.
На этот раз среди возвращенных была семья с двумя детьми, которая долгое время жила в оккупации.
"Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было. Родители неоднократно пытались выехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей", - сказано в сообщении.
Еще одна история - девочка и ее мама, которые отказывались получать российские документы. Это сделало их мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз. В конце концов, ситуация стала настолько критической, что семья вынуждена была обратиться за помощью для эвакуации.
"Спасибо Офису Омбудсмена за содействие в организации спасательной миссии, а также Государству Катар. Продолжаем работать до тех пор, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", - написала Заривная.
Стоит напомнить, что по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
А вот Центр национального сопротивления заявил, что российские захватчики вывозят украинских детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий". В общем планируют похитить 3 тысячи детей.
Именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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