Жеваго проигрывает кандидату от "Слуги народа" в Горишних Плавнях

Фото: Константин Жеваго (zhevago.info)

Бизнесмен проигрывает выборы 25-летнему менеджеру

Известный бизнесмен и народный депутат многих созывов Константин Жеваго на парламентских выборах 2019 года проигрывает на округе №150 в Полтавской области. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По данным ЦИК, после обработки 79,68% голосов лидирует Алексей Мовчан ("Слуга народа") - 42,62% голосов, а Жеваго получает 22,70%.

Согласно информации ЦИК, Мовчан 1994 года рождения - заместитель начальника отдела управления проектами и программами ГП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ".

Отметим, Жеваго является одним из совладельцев Полтавского ГОКа, градообразующего предприятия Горишних Плавней - города, который расположен в округе №150. Жеваго был депутатом Верховной рады многих созывов с 1998 года.

Напомним, кандидаты от партии Владимира Зеленского на парламентских выборах могут получить около 125 мандатов на мажоритарных округах. В частности они побеждают известных экс-регионалов. Так, в Запорожье проигрывает Вячеслав Богуслаев, а в Одессе - Сергей Кивалов.

Как сообщало РБК-Украина, кандидаты от партии "Слуга народа" побеждают на всех 13 округах в городе Киеве.