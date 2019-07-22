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Богуслаев и Кивалов проигрывают кандидатам от "Слуги народа"

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 14:38
Богуслаев и Кивалов проигрывают кандидатам от "Слуги народа"
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соперником Богуслаева оказался свадебный фотограф

Народный депутат Вячеслав Богуслаев проигрывает на парламентских выборах в округе №77 в Запорожье. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным обработки 79,45% протоколов, Богуслаев получает 32,26% голосов. Его соперник, кандидат от партии "Слуга народа" безработный Сергей Штепа получает 43,64% голосов. По данным СМИ Штепа сейчас работает свадебным фотографом.

Кроме того, народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов проигрывает на округе №135 Одессе. По данным обработки 73,73% протоколов, Кивалов получает 32,38% голосов. Его соперник, кандидат от партии "Слуга народа" коммерческий директор ООО "Грилион" Алексей Леонов получает 40,02% голосов.

Вячеслав Богуслаев известен как фактический владелец крупного запорожского предприятия "Мотор Сич".

Сергей Кивалов известен как бывший глава Центральной избирательной комиссии, преждевременно объявивший в 2004 году Виктора Януковича победителем президентских выборов, а также как соавтор скандального языкового закона.

Напомним, по результатам обработки 59,77% протоколов по мажоритарным округам лидируют кандидаты от "Слуги народа" - 127 человек, 49 кандидатов-самовыдвиженцев, от "Оппозиционной платформы - За життя" - 7 кандидатов, от "Оппозиционного блока" - 5, от "Европейской солидарности" по округам поддержали двух кандидатов, от "Голоса" - также двух и от "Батькивщины" - двух, от "Самопомичи", "Свободы" и партии "Белая Церковь вместе" - по одному кандидату.

Как сообщало РБК-Украина, по партийным спискам после обработки 50,24% протоколов в парламент проходят могут пройти 122 кандидата от партии "Слуга народа", 37 кандидатов от партии "Оппозиционная платформа - За життя", 25 -от партии "Европейская солидарность", 23 - от партии "Батькивщина" и 18 - от партии "Голос".

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