У Жеваго потребовали возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски

Акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и потребовали возвращения 305 млн кубометров природного газа на сумму в 2,2 млрд грн, отчужденного в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ юристов Константина Жеваго.

По словам юристов, компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у Константина Жеваго и с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, прописанного в "ДНР/ЛНР".

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 млн кубометров природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина Перелома и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности", - добавили юридические консультанты.