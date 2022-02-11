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У Жеваго зажадали повернення газу, через який у Коболєва провели обшуки

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 18:33
У Жеваго зажадали повернення газу, через який у Коболєва провели обшуки Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Акціонери ПрАТ "Укренергозбут" повернули контроль над компанією і вимагають повернення 305 млн кубометрів природного газу на суму 2,2 млрд грн, відчуженого в 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь юристів Костянтина Жеваго.

За словами юристів, компанія "Укренергозбут", на користь якої намагалися передати газ, була шахрайським чином вкрадена у Костянтина Жеваго та за допомогою "чорних" нотаріусів/реєстраторів переоформлена на нібито нового власника/бенефіціара, прописаного в "ДНР/ЛНР".

"Листами від законних акціонерів ПАТ "Укренергозбут", які є власниками 305 млн кубометрів природного газу, ми попереджали пана Коболєва, пана Перелома та всіх інших, що всі особи, які намагалися отримати газ, що належить компанії "Укренергозбут", будуть притягнуті до відповідальності" , - додали юридичні консультанти.

Нагадаємо, 1 лютого Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Причина обшуку - справа з приводу незаконної передачі 305 млн кубометрів природного газу з власності держави.

Колишнє керівництво "Нафтогазу України" за зверненням "Укртрансгазу" погодило документи щодо укладання мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень та підстав. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн грн.

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