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У Коболева проводят обыски: первые подробности

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 12:27
У Коболева проводят обыски: первые подробности Фото: экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в доме и офисе экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Стали известны первые подробности.

Что известно об обысках у Коболева, в материале РБК-Украина.

В Государственном бюро расследований официально сообщили об обысках у экс-главы "Нафтогаза". Ранее эту информацию подтвердили РБК-Украина в ГБР.

"Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий", - говорится в сообщении.

Причины обыска

Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен, отметили в ГБР.

Кто такой Коболев

В 2014 году распоряжением Кабинета министров Коболев назначен главой правления НАК "Нафтогаз" Украины, вместо Евгения Бакулина. 21 марта 2019 года Кабинет министров Украины продлил контракт с Коболевым еще на один год.

28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с поста председателя правления НАК "Нафтогаз"

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Андрей Коболев
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