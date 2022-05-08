"Жестокое военное преступление": МИД осудил авиаудар РФ по школе в Белогоровке

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило авиаудар российских оккупационных войск по школе в Белогоровке. По предварительным данным, в результате авиаудара погибли более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter .

"МИД решительно осуждает российский обстрел школы в Белогоровке, в которой 7 мая укрывались 60 человек. Россия совершила это жестокое военное преступление незадолго до Дня памяти и примирения, постоянно повторяя трагедию Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером войска РФ сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек.

7 мая из-под завалов спасателям удалось достать 30 человек. Позже глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что предварительно жертвами авиаудара по школе в Белогоровке стали 60 человек.

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