"Жорстокий військовий злочин": МЗС засудив авіаудар РФ по школі в Білогорівці
Міністерство закордонних справ України рішуче засудило авіаудар російських окупаційних військ по школі в Білогорівці. За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули понад 60 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України в Twitter.
"МЗС рішуче засуджує російський обстріл школи в Білогорівці, в якій 7 травня переховувалися 60 осіб. Росія вчинила цей жорстокий військовий злочин незадовго до Дня пам'яті і примирення, постійно повторюючи трагедію Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області. У момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 осіб.
7 травня з-під завалів рятувальникам вдалося дістати 30 осіб. Пізніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що попередньо жертвами авіаудару по школі в Білогорівці стали 60 осіб.
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