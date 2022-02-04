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Жестокие игры делают людей менее эмпатичными, - ученые

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 15:25
Жестокие игры делают людей менее эмпатичными, - ученые Фото: Жестокие игры делают людей более устойчивыми к эмпитии, считают ученые (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

У людей, которые играют в жестокие игры - снижается чувствительность нейронов к болезненным изображениям. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Амстердамского свободного университета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PsyPost.

Во время исследования специалисты отобрали 56 студентов и разделили их на две группы:

  • те, хро проводил за играми более 8,5 часов в неделю;
  • те, кто вообще не играл в игры.

В начале эксперимента студентов попросили оценить уровень болезненности ряда фотографий. На снимках были изображены различные бытовые ситуации - от прижимания конечности дверью, до обычного пореза во время готовки.

Согласно результатам исследования, студенты, которые не играли более чутко реагировали на кадры. В то же время те кто проводил время за играми с элементами жестокости - относились к фотографиям проще.

После этого обе группы студентов провели 40 минут за игрой Call of Duty: Modern Warfare. Их попросили повторно оценить болезненность снимков. У тех, кто раньше не увлекался жестокими играми - значительно снизилась чувствительность к кадрам, а показатели другой группы - не изменились.

Ученые предполагают, что во время игры в жестокие игры - игроки подавляют эмоциональное возбуждение, чтобы снизить свою эмпатию.

Напомним, РБК-Украина писало о самой любимой игре предпринимателя Илона Маска.

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