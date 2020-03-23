Жесткие ограничения подавят экономическую активность, - эксперты

Ограничения через карантин в Украине, которые намерена усилить власть в случае введения чрезвычайного положения, увеличат безработицу и преступность, и приведут к кризису в экономике. Об этом говорится в заявлении, которое подписали более десяти ведущих экономистов, в статье для "Экономической правды".

"Жесткие ограничительные меры подавляют экономическую активность, увеличивают безработицу и преступность, уменьшают и без того незначительные возможности бюджета", - отметили экономисты.

Они также отметили, что приоритетом для государства в нынешних кризисных условиях должно быть максимальное сохранение занятости, которая является единственным источником доходов для большинства населения. В то же время для бизнеса приоритетом должно быть сохранение рабочих мест, возможно, с временным снижением зарплат.

Напомним, ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что нельзя вводить чрезвычайное положение в стране и останавливать работу предприятий на время карантина, поскольку это убьет экономику и приведет к углублению экономического и политического кризиса.

Как писало РБК-Украина, согласно данным Госкомстата по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. Падение ВВП в январе, по оценкам Минэкономики составило 0,5%. План по доходам госбюджета в январе выполнен на 76%.