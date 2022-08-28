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"Жест доброй воли" не за горами? Российские командиры массово бегут из Херсона

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 28 августа 2022 15:11
"Жест доброй воли" не за горами? Российские командиры массово бегут из Херсона Фото: российские командиры массово бегут из Херсона (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские командиры массово бегут из Херсонской области. Украинские военные намекают на очередной "жест доброй воли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск "Каховка".

"Известно, что командиры "славных" 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место", - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, это также касается и местного бомонда в лице коллаборантов, которые будут искать лучшую жизнь в другом месте, но не в Херсонской области.

"Неужели это очередной шаг доброй воли от орков?" - предполагают в оперативной группировке.

"Жест доброй воли"

Напомним, Россия эвакуировала остатки гарнизона на острове Змеиный 30 июня после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Пропаганда Кремля заявила, что гарнизон покинул остров якобы в качестве "жеста доброй воли". Якобы, чтобы показать, что российская сторона не мешает ООН по организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины. После этого это словесное выражение стало нарицательным.

Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ударили по опорным пунктам врага и уничтожили два склада с боеприпасами под Херсоном.

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