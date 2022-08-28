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ВСУ ударили по опорным пунктам врага и уничтожили два склада с боеприпасами под Херсоном

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Херсонская область, Воскресенье 28 августа 2022 03:20
ВСУ ударили по опорным пунктам врага и уничтожили два склада с боеприпасами под Херсоном Фото: украинские военные (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов, в Дудчанах и Давыдовом Броде Херсонской области, а также полевой пункт снабжения в Воскресенском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Также ликвидированы 35 россиян, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Наша авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега, но 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове 20 ракет типа "Калибр"

Напомним, 26 августа украинские военные уничтожили склады боеприпасов под Чернобаевкой и ударили по средствам ПВО врага в Херсоне.

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