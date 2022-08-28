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"Жест доброї волі" не за горами? Російські командири масово тікають з Херсону

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Херсон, Неділя 28 серпня 2022 15:11
"Жест доброї волі" не за горами? Російські командири масово тікають з Херсону Фото: російські командири масово тікають з Херсону (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські командири масово тікають з Херсонської області. Українські військові натякають на черговий "жест доброї волі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне угруповання військ "Каховка".

"Відомо, що командири "славнозвісних" 83 одшбр та 11 одшбр разом зі своїми родинами поступово переміщаються на правий берег Дніпра в більш безпечне місце", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗСУ, це також стосується і місцевого бомонду в обличчі колаборантів, які будуть шукати краще життя в іншому місці, але не в Херсонській області.

"Невже це черговий крок доброї волі від орків?" – припускають в оперативному угрупуванні.

"Жест доброї волі"

Нагадаємо, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний 30 червня після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Пропаганда Кремля заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України. Після цього цей словесний вираз став чи не прислів'ям.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 46750 своїх військових убитими.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога і знищили два склади з боєприпасами під Херсоном.

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