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ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян

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Украина, Воскресенье 28 августа 2022 09:10
ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян Фото: Россия потеряла в Украине уже около 46 750 своих военных убитыми (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 46750 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1942 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4257 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1050 (+5) ед,
  • РСЗО - 274 (+0) ед,
  • средства ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),
  • крылатые ракеты - 196 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6) ед,
  • специальная техника - 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ударили по опорным пунктам врага и уничтожили два склада с боеприпасами под Херсоном.

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