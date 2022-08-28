ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян
Фото: Россия потеряла в Украине уже около 46 750 своих военных убитыми (Getty Images)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 46750 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1942 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4257 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1050 (+5) ед,
- РСЗО - 274 (+0) ед,
- средства ПВО - 148 (+0) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),
- крылатые ракеты - 196 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6) ед,
- специальная техника - 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ ударили по опорным пунктам врага и уничтожили два склада с боеприпасами под Херсоном.
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