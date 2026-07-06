Жертви, зруйновані багатоповерхівки, евакуація у Вишневому: головне про атаку на Київ та область

Головне Росія атакувала Україну 68 ракетами та 351 безпілотником . ППО збила/подавила 363 цілі, але усі балістичні ракети та "Циркони" прорвалися.

. ППО збила/подавила 363 цілі, але усі балістичні ракети та "Циркони" прорвалися. Основним напрямком удару був Київ .

. Найбільші руйнування у столиці в Дарницькому та Подільському районах . У останньому районі ракета влучила у 9-поверхівку.

. У останньому районі ракета влучила у 9-поверхівку. По Києву та області загалом 14 загиблих. Ще майже 60 - поранених, серед них - 5 дітей.

Під завалами ще можуть перебувати люди.

7 липня у столиці оголошено День жалоби.

На Київщині найскладніша ситуація у Вишневому , де після ракетного удару пожежа та евакуація через загрозу повторної детонації. Загинуло троє людей, 15 постраждали, серед них 9-місячна дитина.

, де після ракетного удару пожежа та евакуація через загрозу повторної детонації. Загинуло троє людей, 15 постраждали, серед них 9-місячна дитина. УЗ змінила маршрути низки поїздів через наслідки атаки.

Зеленський заявив, що причиною незбиття російської балістики стала нестача ракет-перехоплювачів до Patriot.

Через обстріли знеструмлення зафіксовано у шести областях.

Вся балістика та "Циркони" прорвалися

За даними Повітряних сил, у ніч на 6 липня Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет і 351 безпілотник.

Зокрема окупанти випустили:

6 протикорабельних ракет "Циркон"/"Онікс";

23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр";

351 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори.

За попередніми даними, українська ППО збила або подавила 363 цілі: 31 ракету Х-101, 6 ракет "Калібр" та 326 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (у тому числі протикорабельних) ракет та 18 ударних дронів на 34 локаціях. Уламки збитих БпЛА впали ще на 16 локаціях.

Найбільші руйнування у Подільському районі

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, роботи з ліквідації наслідків тривають більш ніж на 20 локаціях. У місті значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. Найскладніша ситуація - у Подільському та Дарницькому районах.

У Подільському районі росіяни влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок. Ракетний удар зруйнував частину під’їзду. Наразі там 5 загиблих, понад 30 - постраждалих.

У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей - двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Також пошкоджено 21-поверхівку, де сталося часткове руйнування між поверхами.

За інформацією ДСНС, із пошкодженого будинку 17 людей вивели на свіже повітря, ще 28 врятували з верхніх поверхів.

Кореспонденти РБК-Україна побували на місці подій у Дарницькому та Подільському районах. Зокрема біля частково зруйнованої 9-поверхівки.

Одна з жінок показала місце, де ще вчора була її квартира. Після влучання там залишилася лише величезна діра. За її словами, цієї ночі вони з чоловіком були на дачі, і саме це врятувало їм життя.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Фото: Залишки мирного життя мешканців, які вилетіли з розтрощених квартир (РБК-Україна)

Як видно на фото видно, як прибудинкову територію оточено, а рятувальні служби працюють у посиленому режимі.

Фото: Залучено будівельний кран, за допомогою якого розбирають завали на верхніх поверхах будинку (РБК-Україна)

Крім того, у районі горіли покрівля будівлі та ліфтова шахта, сталося часткове руйнування даху 19-поверхового будинку, горіли автомобілі, а уламки впали на 25-поверхівку.

Фото: у дворі житлового масиву пошкоджено автівки (РБК-Україна)

Також після падіння уламків виникла пожежа на 23-25 поверхах 30-поверхового житлового будинку. Горів і гаражний кооператив.

В Оболонському районі загорілися склад та ще одна будівля, також зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі, за попередніми даними, горіла нежитлова будівля.

Жертви та постраждалі

За останніми даними, у столиці загинули 11 людей, ще 46 отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали, під ними можуть перебувати люди.

Пошуково-рятувальні роботи у Подільському та Дарницькому районах тривають.

7 липня у Києві оголошено День жалоби. У цей день у столиці приспустять прапори на комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Будь-які розважальні заходи в місті скасовано.

Евакуація з Вишневого. Що відомо про наслідки атаки на Київщині

Оновлено 11:30. Найскладніша ситуація - у Вишневому Бучанського району.

Удар по Вишневому знищив майже п'ять вулиць, вже 479 людей евакуювали через загрозу детонації, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, тривають пожежі, чутно детонацію. Наразі відомо про 26 постраждалих, троє з них перебувають у важкому стані. Серед потерпілих є 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Троє людей загинули.

Через сильне задимлення якість повітря погіршилася у 5 разів, жителів закликають не відкривати вікна та дотримуватися рекомендацій фахівців.

Фото: відомо про пошкоджену будівлю місцевої податкової у Вишневому (t.me/tax_gov_ua)

Також пошкоджено приміщення у Вишневому, де розташовані підрозділи ГУ ДПС в області та віддалена точка доступу в місті Бучанської Державної податкової інспекції. Там тимчасово відвідувачів приймати не будуть, однак послуги можна отримати в будь-якому найближчому ЦОПі.

На місці триває ліквідація наслідків. Поліцейські та рятувальники за потреби евакуюють мешканців через загрозу повторної детонації небезпечних предметів. Яких саме - не називається. Територію оточено.

Вже тимчасово евакуйовано понад 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Місцева влада оголосила, що пункти евакуації розташовані за адресами:

Вишневе - вул. Європейська, 30.

Крюківщина - вул. Балукова, 1Е.

На Вишгородщині сталася пожежа у двоповерховому будинку, пошкоджено приватне домоволодіння.

У Броварському районі пошкоджено два приватні будинки, три гаражі, господарське приміщення та два автомобілі.

У Бориспільському районі одна людина отримала тілесні ушкодження.

На місцях продовжують працювати рятувальники, поліцейські, медики та вибухотехніки.

Зростає кількість потерпілих. Станом на зараз травмовано 15 жителів Київської області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед потерпілих - дівчинка віком 9 місяців.

"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі потягів, перевізник використовує резервні маршрути. Обмеження стосуються поїздів №93 Харків - Холм, №134 Кам'янець-Подільський - Київ, №94 Холм - Харків, №43 Дніпро - Івано-Франківськ та №104 Львів - Лозова. На фастівському напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.

Зеленський відреагував

Президент України заявив, що вдалося врятувати 64 людини, серед них двоє дітей.

За його словами, у Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару, проводиться евакуація мешканців приватного сектору. До ліквідації наслідків залучено понад 400 рятувальників і поліцейських.

Окремо глава держави наголосив, що українські військові цієї ночі успішно збивали дрони та крилаті ракети, однак не змогли перехопити російські балістичні ракети через недостатні постачання перехоплювачів.

Зеленський закликав США та європейських партнерів ухвалити рішення щодо посилення української протиповітряної оборони, зазначивши, що необхідні ракети до систем Patriot є у союзників.

Знеструмлення на Київщині та 5 областях

Водночас через російські обстріли нові знеструмлення зафіксовано у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація, повідомляє "Укренерго".

Окрім цього, через грозу та сильний вітер без світла залишилися 58 населених пунктів Сумської області.

Енергетики також закликали за можливості користуватися потужними електроприладами у період із 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції.

Сибіга розповів про загиблу сім'ю та закликав посилити ППО Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану атаку на Київ, заявив, що столиця пережила жахливу ніч із понад 20 балістичними ракетами.

Зокрема, в одному з районів з-під завалів витягли загиблу сім’ю: матір, батька та дитину.

Сибіга закликав союзників зробити посилення української протиповітряної оборони одним із головних рішень саміту НАТО в Анкарі. Він наголосив, що Україні необхідні ракети PAC-3 до систем Patriot вже зараз, адже країна щотижня зазнає балістичних атак, а "час вимірюється людськими життями".

Також глава МЗС заявив, що слабкі рішення лише заохочуватимуть Росію продовжувати терор проти мирного населення.