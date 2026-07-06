Жертвы, разрушенные многоэтажки, эвакуация в Вишневом: главное об атаке на Киев и область

Главное Россия атаковала Украину 68 ракетами и 351 беспилотником . ПВО сбила/подавила 363 цели, но все баллистические ракеты и "Цирконы" прорвались.

. ПВО сбила/подавила 363 цели, но все баллистические ракеты и "Цирконы" прорвались. Основным направлением удара был Киев .

. Наибольшие разрушения в столице в Дарницком и Подольском районах . В последнем районе ракета попала в 9-этажку.

. В последнем районе ракета попала в 9-этажку. По Киеву и области в общей сложности 14 погибших. Еще почти 60 - раненых, среди них - 5 детей.

Под завалами еще могут находиться люди.

7 июля в столице объявлен День траура.

В Киевской области самая сложная ситуация в Вишневом , где после ракетного удара пожар и эвакуация из-за угрозы повторной детонации. Погибли три человека, 15 пострадали, среди них 9-месячный ребенок.

, где после ракетного удара пожар и эвакуация из-за угрозы повторной детонации. Погибли три человека, 15 пострадали, среди них 9-месячный ребенок. УЗ изменила маршруты ряда поездов из-за последствий атаки.

Зеленский заявил, что причиной несбития российской баллистики стала нехватка ракет-перехватчиков к Patriot.

Из-за обстрелов обесточивания зафиксировано в шести областях.

Вся баллистика и "Цирконы" прорвались

По данным Воздушных сил, в ночь на 6 июля Россия применила 419 средств воздушного нападения - 68 ракет и 351 беспилотник.

В частности, оккупанты выпустили:

6 противокорабельных ракет "Циркон"/"Оникс";

23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

351 ударный БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

По предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 363 цели: 31 ракету Х-101, 6 ракет "Калибр" и 326 беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных дронов на 34 локациях. Обломки сбитых БПЛА упали еще на 16 локациях.

Наибольшие разрушения в Подольском районе

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. В городе значительно повреждено около 30 жилых домов. Самая сложная ситуация - в Подольском и Дарницком районах.

В Подольском районе россияне попали в девятиэтажный жилой дом. Ракетный удар разрушил часть подъезда. Сейчас там 5 погибших, более 30 - пострадавших.

В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей. Среди 28 спасенных людей - двое 4-летних детей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Также повреждена 21-этажка, где произошло частичное разрушение между этажами.

По информации ГСЧС, из поврежденного дома 17 человек вывели на свежий воздух, еще 28 спасли с верхних этажей.

Корреспонденты РБК-Украина побывали на месте событий в Дарницком и Подольском районах. В частности, около частично разрушенной 9-этажки.

Одна из женщин показала место, где еще вчера находилась ее квартира. После попадания там осталась лишь огромная дыра. По ее словам, в эту ночь они с мужем были на даче, и именно это спасло им жизнь.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Фото: Остатки мирной жизни вылетевших из разбитых квартир жителей (РБК-Украина)

Как видно на фото видно, как придомовая территория окружена, а спасательные службы работают в усиленном режиме.

Фото: Привлечен строительный кран, с помощью которого разбирают завалы на верхних этажах дома (РБК-Украина)

Кроме того, в районе горели кровля здания и лифтовая шахта, произошло частичное разрушение крыши 19-этажного дома, горели автомобили, а обломки упали на 25-этажку.

Фото: во дворе жилмассива повреждены автомобили (РБК-Украина)

Также после падения обломков возник пожар на 23-25 этажах 30-этажного жилого дома. Горел и гаражный кооператив.

В Оболонском районе загорелись склад и еще одно здание, зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.

В Голосеевском районе, по предварительным данным, горело нежилое здание.

Жертвы и пострадавшие

По последним данным, в столице погибли 11 человек, еще 46 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними могут находиться люди.

Поисково-спасательные работы в Подольском и Дарницком районах продолжаются.

7 июля в Киеве объявлен День траура. В этот день в столице опустят флаги на коммунальных зданиях. Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. Любые развлекательные мероприятия в городе отменены.

Эвакуация из Вишневого. Что известно о последствиях атаки в Киевской области

Обновлено 11:30. Самая сложная ситуация - в Вишневом Бучанского района.

Удар по Вишневому уничтожил почти пять улиц, уже 479 человек эвакуированы из-за угрозы детонации, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, в результате атаки повреждены десятки домов, продолжаются пожары, слышна детонация. Пока известно о 26 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 9-месячный младенец и 12-летний ребенок. Три человека погибли.

Из-за сильного задымления качество воздуха ухудшилось в 5 раз, жителей призывают не открывать окна и следовать рекомендациям специалистов.

Фото: известно о поврежденном здании местной налоговой в Вишневом (t.me/tax_gov_ru)

Также повреждены помещения в Вишневом, где расположены подразделения ГУ ГНС в области и удаленная точка доступа в городе Бучанской Государственной налоговой инспекции. Там временно посетителей принимать не будут, однако услуги можно получить в любом ближайшем ЦОПе.

На месте идет ликвидация последствий. Полицейские и спасатели при необходимости эвакуируют жителей из-за угрозы повторной детонации опасных предметов. Каких именно - не называется. Территория окружена.

Уже временно эвакуировано более 500 человек до завершения ликвидационных работ. Местные власти объявили, что пункты эвакуации расположены по адресам:

Вишневое - ул. Европейская, 30

Крюковщина - ул. Болукова, 1Е.

В Вышгородской области произошел пожар в двухэтажном доме, повреждено частное домовладение.

В Броварском районе повреждены два частных дома, три гаража, хозяйственное помещение и два автомобиля.

В Бориспольском районе один человек получил телесные повреждения.

На местах продолжают работу спасатели, полицейские, медики и взрывотехники.

Растет количество пострадавших. По состоянию на данный момент травмированы 15 жителей Киевской области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших - девочка в возрасте 9 месяцев.

"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов, перевозчик использует резервные маршруты. Ограничения касаются поездов №93 Харьков - Холм, №134 Каменец-Подольский - Киев, №94 Холм - Харьков, №43 Днепр - Ивано-Франковск и №104 Львов - Лозовая. На фастовском направлении организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

Зеленский отреагировал

Президент Украины заявил, что удалось спасти 64 человека, среди них двое детей.

По его словам, в Вишневом идет пожар на месте ракетного удара, проводится эвакуация жителей частного сектора. К ликвидации последствий привлечены более 400 спасателей и полицейских.

Отдельно глава государства подчеркнул, что украинские военные этой ночью успешно сбивали дроны и крылатые ракеты, однако не смогли перехватить российские баллистические ракеты из-за нехватки поставок перехватчиков.

Зеленский призвал США и европейских партнеров принять решение об усилении украинской противовоздушной обороны, отметив, что необходимые ракеты к системам Patriot есть у союзников.

Обесточивание в Киевской области и 5 областях

В то же время из-за российских обстрелов новые обесточения зафиксированы в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где это позволяет ситуация с безопасностью, сообщает "Укрэнерго".

Кроме этого, из-за грозы и сильного ветра без света остались 58 населенных пунктов Сумской области.

Энергетики также призвали по возможности пользоваться мощными электроприборами в период с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

Сибига рассказал о погибшей семье и призвал усилить ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную атаку на Киев, заявил, что столица пережила ужасную ночь с более чем 20 баллистическими ракетами.

В частности, в одном из районов из-под завалов вытащили погибшую семью: мать, отца и ребенка.

Сибига призвал союзников сделать усиление украинской противовоздушной обороны одним из главных решений саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что Украине необходимы ракеты PAC-3 к системам Patriot уже сейчас, ведь страна еженедельно подвергается баллистическим атакам, а "время измеряется человеческими жизнями".

Также глава МИД заявил, что слабые решения будут только поощрять Россию продолжать террор против мирного населения.