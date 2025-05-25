Жертви та постраждалі: у Київській області показали наслідки масованого обстрілу

У Київській області через російську комбіновану повітряну атаку цієї ночі відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих сягає десяти. Були оприлюднені кадри з місця ліквідації наслідків обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.
За словами чиновника, тіла двох людей були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі.
"Ще одна людина загинула в Бучанському районі", - розповів керівник адміністрації.
Глава КОВА повідомив, що у Білоцерківському районі "осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження". Йому була надана медична допомога, обійшлося без госпіталізації.
Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей, серед них - двоє дітей, повідомив Калашник
"У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві особи постраждало у Бучанському районі. Загалом вже фіксується 10 постраждалих", - передав чиновник
Глава КОВА також розповів, що на місцях працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.
"Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в заяві чиновника.
Також він звернув увагу, що ворожа повітряна атака досі триває, та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.
Наслідки комбінованої повітряної атаки з боку РФ по Київській області 25 травня (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали по Україні масованих повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Вибух лунали у Києві, у Харкові, в Миколаєві, в Одесі, у Чернігові, а також повідомлялося про вибухи в Сумах, у Запорізькій та Тернопільській областях. У регіонах активно велась робота ППО.
Подробиці про ракетно-дронову атаку РФ цієї ночі РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.
Також додамо, що у Києві уточнили дані щодо наслідків ворожого масованого обстрілу, в результаті якого у столиці постраждало 11 людей.
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