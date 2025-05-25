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Жертви та постраждалі: у Київській області показали наслідки масованого обстрілу

Фото: наслідки ударів РФ по Київській області 25 травня (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області через російську комбіновану повітряну атаку цієї ночі відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих сягає десяти. Були оприлюднені кадри з місця ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Щодо жертв

За словами чиновника, тіла двох людей були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі.

"Ще одна людина загинула в Бучанському районі", - розповів керівник адміністрації. 

Про постраждалих

Глава КОВА повідомив, що у Білоцерківському районі "осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження". Йому була надана медична допомога, обійшлося без госпіталізації.

Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей, серед них - двоє дітей, повідомив Калашник

Фастівському районі постраждало дві жінки.  Ще дві особи постраждало у Бучанському районі. Загалом вже фіксується 10 постраждалих", - передав чиновник

Ліквідація наслідків ударів, фото з місця

Глава КОВА також розповів, що на місцях працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.

"Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в заяві чиновника.

Також він звернув увагу, що ворожа повітряна атака досі триває, та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

 

Наслідки комбінованої повітряної атаки з боку РФ по Київській області 25 травня (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Комбінована атака вночі 25 травня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали по Україні масованих повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Вибух лунали у Києві, у Харкові, в Миколаєві, в Одесі, у Чернігові, а також повідомлялося про вибухи в Сумах, у Запорізькій та Тернопільській областях. У регіонах активно велась робота ППО.

Подробиці про ракетно-дронову атаку РФ цієї ночі РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.

Також додамо, що у Києві уточнили дані щодо наслідків ворожого масованого обстрілу, в результаті якого у столиці постраждало 11 людей.

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