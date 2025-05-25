Жертвы и пострадавшие: в Киевской области показали последствия массированного обстрела

О жертвах

По словам чиновника, тела двух людей были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе.

"Еще один человек погиб в Бучанском районе", - рассказал руководитель администрации.

О пострадавших

Глава КОВА сообщил, что в Белоцерковском районе "осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения". Ему была оказана медицинская помощь, обошлось без госпитализации.

Также в Белоцерковском районе пострадало еще 5 человек, среди них - двое детей, сообщил Калашник

"В Фастовском районе пострадали две женщины. Еще два человека пострадали в Бучанском районе. В общем уже фиксируется 10 пострадавших", - передал чиновник.

Ликвидация последствий ударов, фото с места

Глава КОВА также рассказал, что на местах работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

"Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области. Более подробная информация позже", - говорится в заявлении чиновника.

Также он обратил внимание, что вражеская воздушная атака до сих пор продолжается, и призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Последствия комбинированной воздушной атаки со стороны РФ по Киевской области 25 мая (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)