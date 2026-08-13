Жертви серед цивільних в Україні у липні сягнули піку з 2022 року, - ООН

У липні 2026 року в Україні через російську агресію загинули або дістали поранень більше цивільних, ніж будь-якого іншого місяця з березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні
За даними місії, у липні 2026 року в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 дістали поранень.
Це на 30% більше, ніж у червні: 298 загиблих і 2041 поранений, і на 70% більше, ніж у липні 2025 року: 312 загиблих і 1482 поранених.
Кількість убитих цивільних стала найвищою з травня 2022 року. Жертв серед дітей 17 загиблих і 166 поранених зафіксовано найбільше з квітня 2022 року.
Основною причиною жертв залишалася далекобійна зброя - ракети та безпілотники. На неї припало 38% усіх жертв 183 загиблих і 967 поранених. Більшість цих випадків сталися далеко від лінії фронту - у міських центрах.
Кількість жертв від авіабомб 105 загиблих і 753 поранених зросла на 143% порівняно з червнем.
Жертви від малих безпілотників поблизу лінії фронту досягли найвищого місячного рівня з 24 лютого 2022 року - 27% усіх жертв.
Загалом жертви серед цивільних зафіксовано у 14 областях і Києві.
Найбільше загиблих і поранених - у Києві (54 загиблих і 202 поранених)
Перевірені дані ООН охоплюють також 25 загиблих і 50 поранених на окупованій території. У місії наголошують, що доступ до інформації звідти дедалі обмеженіший, тож реальна кількість жертв там імовірно значно вища.
У місії додали що, почастішали атаки на морські судна та портову інфраструктуру в Одеській і Миколаївській областях.
За данними ООН зафіксувано щонайменше 39 таких нападів, зокрема щонайменше 20 - на морські судна. Вони пошкодили судна чи портову інфраструктуру, а частина призвела до жертв серед цивільних, зокрема персоналу портів і суден - 19 загиблих і 25 поранених.
Ці напади негативно вплинули на міжнародні перевезення товарів та сільськогосподарської продукції через Чорне море.
Водночас Збройні сили України щонайменше 31 раз атакували об'єкти виробництва, розподілу й передачі електроенергії в окупованому Криму - це значно більше, ніж у червні.
Ці атаки призводили до аварійних або планових відключень світла. Російські війська, своєю чергою, теж били по енергетичній інфраструктурі України.
Нагадаємо, тривожна статистика по цивільних тримається не перший місяць.
За даними Моніторингової місії ООН, травень 2026 року став місяцем із найбільшою кількістю жертв з квітня 2022-го - тоді загинули щонайменше 274 цивільні особи.
Про високі втрати серед мирного населення у червні на засіданні Радбезу ООН говорила і заступниця генсека Розмарі ДіКарло