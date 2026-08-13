Жертви серед цивільних в Україні у липні сягнули піку з 2022 року, - ООН

Скільки жертв за місяць

За даними місії, у липні 2026 року в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 дістали поранень.

Це на 30% більше, ніж у червні: 298 загиблих і 2041 поранений, і на 70% більше, ніж у липні 2025 року: 312 загиблих і 1482 поранених.

Кількість убитих цивільних стала найвищою з травня 2022 року. Жертв серед дітей 17 загиблих і 166 поранених зафіксовано найбільше з квітня 2022 року.

Від якої зброї гинули люди

Основною причиною жертв залишалася далекобійна зброя - ракети та безпілотники. На неї припало 38% усіх жертв 183 загиблих і 967 поранених. Більшість цих випадків сталися далеко від лінії фронту - у міських центрах.

Кількість жертв від авіабомб 105 загиблих і 753 поранених зросла на 143% порівняно з червнем.

Жертви від малих безпілотників поблизу лінії фронту досягли найвищого місячного рівня з 24 лютого 2022 року - 27% усіх жертв.

Де загинуло найбільше людей

Загалом жертви серед цивільних зафіксовано у 14 областях і Києві.

Найбільше загиблих і поранених - у Києві (54 загиблих і 202 поранених)

Херсоні (34 загиблих і 424 поранених)

Запоріжжі (27 загиблих і 280 поранених та)

Сумах (20 загиблих і 152 поранених)

Перевірені дані ООН охоплюють також 25 загиблих і 50 поранених на окупованій території. У місії наголошують, що доступ до інформації звідти дедалі обмеженіший, тож реальна кількість жертв там імовірно значно вища.

Удари по портах і енергетиці

У місії додали що, почастішали атаки на морські судна та портову інфраструктуру в Одеській і Миколаївській областях.

За данними ООН зафіксувано щонайменше 39 таких нападів, зокрема щонайменше 20 - на морські судна. Вони пошкодили судна чи портову інфраструктуру, а частина призвела до жертв серед цивільних, зокрема персоналу портів і суден - 19 загиблих і 25 поранених.

Ці напади негативно вплинули на міжнародні перевезення товарів та сільськогосподарської продукції через Чорне море.

Водночас Збройні сили України щонайменше 31 раз атакували об'єкти виробництва, розподілу й передачі електроенергії в окупованому Криму - це значно більше, ніж у червні.

Ці атаки призводили до аварійних або планових відключень світла. Російські війська, своєю чергою, теж били по енергетичній інфраструктурі України.