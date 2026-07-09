Найкривавіший місяць за всю війну. В ООН занепокоєні загибеллю українців у червні

У червні 2026 року в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед мирного населення від початку повномасштабної війни, загинули щонайменше 265 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.

Червень перебив травневий антирекорд

Заступниця генсека ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло на засіданні Радбезу заявила, що травень 2026 року вже був найкривавішим місяцем для українських цивільних від початку російського вторгнення.

Червневі попередні дані виявилися ще гіршими.

"OHCHR повідомило, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні у травні була вищою, ніж у будь-якому іншому місяці з початку конфлікту. Попередні дані за червень свідчать про ще вищий показник: щонайменше 265 людей загинули та 1816 отримали поранення. Ця тривожна тенденція продовжується і в липні", - сказала вона.

За її словами, атаки 2, 6 та 8 липня демонструють "чіткий шаблон" - удари цілять по міських центрах з великою кількістю цивільних та руйнують житлові будинки.

Загальні втрати за роки війни

Загалом, за підтвердженими даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 16 402 цивільні особи, серед них 802 дитини. Поранень зазнали 48 428 мирних жителів, зокрема 2 948 дітей.

"Ці цифри враховують лише підтверджені випадки жертв. Реальні цифри, ймовірно, значно вищі", - зазначила ДіКарло.

"Акти відчаю провальної війни"

Постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десланде навела ще свіжіші дані: лише за перші сім днів липня російські удари забрали життя 93 українських цивільних, ще понад 500 - дістали поранення.

Дипломатка провела чітку межу між діями сторін війни: Україна законно б'є по військових об'єктах Росії, тоді як РФ цілить у житлові будинки та спальні райони українських міст.

"Це акти відчаю, символ провальної війни, яка нікуди не веде. Останніми місяцями Україна провела ефективну кампанію ударів по військових об'єктах Росії, складах, вузлах військової логістики та енергетичній інфраструктурі. Роблячи це, Україна реалізує своє законне право на самозахист від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН. На відміну від цього, Росія бомбардує житлові будинки, спальні райони та об'єкти культури", - заявила вона.

Павлюта-Десланде наголосила, що Україна терміново потребує додаткової протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Заклик до припинення вогню

ДіКарло зі свого боку закликала до негайного та безумовного припинення вогню, підкресливши, що "не існує військового рішення, яке могло б забезпечити тривалий мир" в Україні.

"Негайне, повне та безумовне припинення вогню більше не може відкладатися. Воно має призвести до справедливого, тривалого та всеосяжого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН", - сказала вона.