Жертвы среди гражданских в Украине в июле достигли пика с 2022 года, - ООН

Сколько жертв в месяц

По данным миссии, в июле 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских, еще 2610 получили ранения.

Это на 30% больше, чем в июне 298 погибших и 2041 раненых, и на 70% больше, чем в июле 2025 года 312 погибших и 1482 раненых.

Количество убитых гражданских стало самым высоким с мая 2022 года. Жертв среди детей 17 погибших и 166 раненых зафиксировано больше всего с апреля 2022 года.

От какого оружия погибали люди

Основной причиной жертв оставалось дальнобойное оружие – ракеты и беспилотники. На них пришлось 38% всех жертв 183 погибших и 967 раненых. Большинство этих случаев произошло далеко от линии фронта - в городских центрах.

Число жертв от авиабомб 105 погибших и 753 раненых возросло на 143% по сравнению с июнем.

Жертвы от малых беспилотников вблизи линии фронта достигли самого высокого месячного уровня с 24 февраля 2022 года – 27% всех жертв.

Где погибло больше всего людей

В общей сложности жертвы среди гражданских зафиксированы в 14 областях и Киеве.

Больше всего погибших и раненых - в Киеве 54 погибших и 202 раненых, в Херсоне 34 погибших и 424 раненых, Запорожье 27 погибших и 280 раненых и Сумах 20 погибших и 152 раненых.

Проверенные данные ООН охватывают также 25 погибших и 50 раненых на оккупированной территории. В миссии подчеркивают, что доступ к информации оттуда все более ограничен, поэтому реальное количество жертв там, вероятно, значительно выше.

Удары по портам и энергетике

В миссии добавили, что участились атаки на морские суда и портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях.

По данным ООН зафиксировано не менее 39 таких нападений, в том числе не менее 20 - на морские суда. Они повредили суда или портовую инфраструктуру, а часть привела к жертвам среди гражданских, в том числе персонала портов и судов - 19 погибших и 25 раненых.

Эти нападения оказали негативное влияние на международные перевозки товаров и сельскохозяйственной продукции через Черное море.

В то же время Вооруженные силы Украины не менее 31 раз атаковали объекты производства, распределения и передачи электроэнергии в оккупированном Крыму - это значительно больше, чем в июне.

Эти атаки приводили к аварийным или плановым отключениям света. Российские войска, в свою очередь, тоже били по энергетической инфраструктуре Украины.