Жертве изнасилования в Кагарлыке могут обеспечить охрану, - защита

Фото: адвокат потерпевшей Татьяна Козаченко (facebook Татьяны Козаченко)

Адвокаты добиваются, чтобы потерпевшей обеспечили охрану

Потерпевшей в деле об изнасиловании в Кагарлыке могут обеспечить охрану. На сегодня ее адвокаты добиваются соответствующих мер защиты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле спустя месяц".

По словам адвоката Татьяны Козаченко, которая вступила в дело в двадцатых числах июня, защита пытается максимально помочь потерпевшей.

"Что касается финансовой поддержки, то я вижу, что человек (потерпевшая, - ред.) очень нуждается в помощи… Мы сейчас думаем над тем, как предпринять дополнительные меры относительно психологической реабилитации и возможно материальной поддержки для нее", - отметила адвокат.

Она также добавила, что на сегодня предпринимаются действия для применения мер защиты в отношении жертвы.

При этом в полиции Киевской области уже заявили, что готовы обеспечить ей круглосуточную охрану. А сейчас ее охраняют во время судебных заседаний, кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для срочного вызова полицейских. Охрану осуществляет полк полиции особого назначения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что всех полицейских Киевской области проверят на психику после резонансного изнасилования в Кагарлыке.

На сегодня по подозрению в изнасиловании арестованы полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима, но не исключается, что в этом деле могут появиться новые подозреваемые.

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Автор: Олег Черныш