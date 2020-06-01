В деле об изнасиловании в Кагарлыке могут появиться новые подозреваемые

Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

К ответственности могут привлечь руководителя отделения полиции и свидетелей-полицейских

Правоохранители проверяют всех должностных лиц Кагарлицкого отделения, которые могли быть причастны к изнасилованию и допросам. Речь идет как о руководителе отделения, так и о вероятных свидетелях преступления среди полицейских.

Об этом после закрытого заседания рассказал журналистам глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, сейчас всех должностных лиц отделения, включая руководителя, проверяют на соответствие их действий служебным обязанностям.

"Речь идет о том, знал ли руководитель, что в его отделении происходят допросы. Несмотря на очевидный ответ, следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ", - отметил Монастырский.

К ответственности также могут привлечь полицейских, которые были свидетелями резонансного преступления.

"Относительно того, были ли выстрелы в отделении и были ли свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацией, это покрывание тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении идет речь", - добавил нардеп.

Напомним, сегодня на профильном комитете нардепы заслушали силовиков касательно событий в Кагарлыке и Броварах, а в пятницу глава МВД расскажет детали в Верховной раде.

Изнасилование в Кагарлыке случилось 24 мая, двоих полицейских арестовали, еще 60 отстранили.

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Автор: Роман Калиниченко