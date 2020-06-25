ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жертві зґвалтування в Кагарлику можуть забезпечити охорону, - захист

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 16:10
Жертві зґвалтування в Кагарлику можуть забезпечити охорону, - захист
Фото: адвокат потерпілої Тетяна Козаченко (facebook Тетяни Козаченко)

Адвокати домагаються, щоб потерпілій забезпечили охорону

Потерпілій у справі про зґвалтування в Кагарлику можуть забезпечити охорону. На сьогодні її адвокати домагаються відповідних заходів захисту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зґвалтування в Кагарлику: що відбувається у резонансній справі через місяць".

За словами адвоката Тетяни Козаченко, яка вступила у справу у двадцятих числах червня, захист намагається максимально допомогти потерпілій.

"Що стосується фінансової підтримки, то я бачу, що людина (потерпіла, - ред.) дуже потребує допомоги... Ми зараз думаємо над тим, як вжити додаткових заходів щодо психологічної реабілітації та можливо матеріальної підтримки для неї", - зазначила адвокат.

Вона також додала, що на сьогодні вживаються дії для застосування заходів захисту щодо жертви.

При цьому в поліції Київської області вже заявили, що готові забезпечити їй цілодобову охорону. А зараз її охороняють під час судових засідань, крім того, в її будинку встановлено тривожну кнопку термінового виклику поліцейських. Охорону здійснює полк поліції особливого призначення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що всіх поліцейських Київської області перевірять на психіку після резонансного згвалтування у Кагарлику.

На сьогодні за підозрою у зґвалтуванні заарештовані поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима, але не виключається, що в цій справі можуть з'явитися нові підозрювані.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України охранаизнасилование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся