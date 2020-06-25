Жертві зґвалтування в Кагарлику можуть забезпечити охорону, - захист

Фото: адвокат потерпілої Тетяна Козаченко (facebook Тетяни Козаченко)

Адвокати домагаються, щоб потерпілій забезпечили охорону

Потерпілій у справі про зґвалтування в Кагарлику можуть забезпечити охорону. На сьогодні її адвокати домагаються відповідних заходів захисту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зґвалтування в Кагарлику: що відбувається у резонансній справі через місяць".

За словами адвоката Тетяни Козаченко, яка вступила у справу у двадцятих числах червня, захист намагається максимально допомогти потерпілій.

"Що стосується фінансової підтримки, то я бачу, що людина (потерпіла, - ред.) дуже потребує допомоги... Ми зараз думаємо над тим, як вжити додаткових заходів щодо психологічної реабілітації та можливо матеріальної підтримки для неї", - зазначила адвокат.

Вона також додала, що на сьогодні вживаються дії для застосування заходів захисту щодо жертви.

При цьому в поліції Київської області вже заявили, що готові забезпечити їй цілодобову охорону. А зараз її охороняють під час судових засідань, крім того, в її будинку встановлено тривожну кнопку термінового виклику поліцейських. Охорону здійснює полк поліції особливого призначення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що всіх поліцейських Київської області перевірять на психіку після резонансного згвалтування у Кагарлику.

На сьогодні за підозрою у зґвалтуванні заарештовані поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима, але не виключається, що в цій справі можуть з'явитися нові підозрювані.

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Автор: Олег Черниш