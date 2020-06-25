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Изнасилование в Кагарлыке: всех полицейских области проверят на психику

Новости » Общество     25.06.2020 - 15:40
Изнасилование в Кагарлыке: всех полицейских области проверят на психику
Фото: полиция Киевской области пройдет тесты на психику (РБК-Украина)

Обследование пройдут около 3 тысяч сотрудников

Всех полицейских Киевской области проверят на психическое здоровье после изнасилования в Кагарлыке. Обследование пройдут около трех тысяч человек.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле спустя месяц".

Как рассказал РБК-Украина источник в полиции Киевской области, из-за резонансного преступления весь личный состав областной полиции, а это около 3 тысяч сотрудников, решили проверить на психическое здоровье.

"По решению руководства областной полиции сейчас проводятся психологические обследования всех сотрудников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и упредить такие случаи", - отметил источник.

Напомним, об изнасиловании в Кагарлыке стало известно 25 мая 2020 года; жертвой полицейских стала местная жительница.

На сегодня по подозрению в пытках и изнасиловании арестованы полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима, расследованием занимается ГБР; позже стало известно, что в отношении их открыли новые уголовные дела, детали которых не разглашаются.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины полицияизнасилование
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