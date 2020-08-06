ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Жертвами вибуху в Бейруті вже стали понад 150 осіб

Бейрут, Четвер 06 серпня 2020 15:10
Жертвами вибуху в Бейруті вже стали понад 150 осіб
Фото: вибух в Бейруті (news.sky.com)
Автор: Дмитро Левицький

Поранення отримали близько 5 тисяч людей

Міністерство охорони здоров'я Лівану оновило інформацію про кількість загиблих в результаті вибуху в Бейруті. Жертвами вибуху в ліванській столиці стали понад 150 осіб.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За офіційними даними, в результаті вибуху в порту Бейрута загинули 157 людей, ще близько 5 тисяч отримали поранення.

Ліванські чиновники очікують, що кількість загиблих буде збільшуватися в міру продовження рятувальної операції на місці вибуху.

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута сталися потужні вибухи. Вибухова хвиля пронеслася ліванською столицею, руйнуючи та пошкоджуючи будівлі. Раніше було відомо про 135 загиблих в результаті вибуху.

Крім того, за допомогою після вибуху в Бейруті звернулися 30 громадян України; у трьох українських сімей в Бейруті вибухом було серйозно пошкоджено житло.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті недбалого зберігання на території порту понад 200 тонн нітрату амонію.

Додамо, у Лівану немає коштів на відновлення столиці після потужного вибуху; збитки оцінюються мільярдами доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЛиванБейрутВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся