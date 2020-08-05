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Взрыв в Бейруте: число жертв растет, пострадавших уже 5 тысяч

Бейрут, Среда 05 августа 2020 20:42
Взрыв в Бейруте: число жертв растет, пострадавших уже 5 тысяч
Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com ajplus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сейчас известно о более 130 погибших от взрыва

По состоянию на вечер 5 августа известно о как минимум 135 погибших в результате мощного взрыва в Бейруте - столице Ливана. Количество пострадавших также продолжает увеличиваться и сейчас достигает 5 тысяч.

Об этом сообщает арабское агентство Al Arabiya.

Отмечается, что расследование причин и обстоятельств взрыва на территории порта Бейрута будет продолжаться 5 дней, после чего все виновные чиновники будут привлечены к ответственности.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Сначала было известно о как минимум 100 погибших, но это число продолжает расти.

Среди пострадавших от взрыва в Бейруте есть граждане Украины, но никто из них не получил серьезных повреждений.

По предварительным данным, взрыв в Бейруте произошел из-за небрежного хранения взрывоопасных материалов на территории порта, а именно - более 200 тонн нитрата аммония.

Бейрут был объявлен "городом-бедствием", по решению властей Ливана; в столице страны ввели режим чрезвычайного положения, а на улицы вышли военные.

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