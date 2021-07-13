Жертвами пожара в COVID-больнице в Ираке стали более 30 человек

По меньшей мере 36 человек погибли и еще 30 пострадали при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в южной иракской провинции Ди-Кар. Возгорание произошло в лечебном учреждении "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya .

"В больнице "Имам Хусейн" для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия произошло возгорание. Персонал госпиталя самостоятельно организовал эвакуацию больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 людям удалось спастись. После того как начался пожар, администрация начала эвакуацию пациентов.

Напомним, в Индии в ночь на 1 мая произошел пожар в больнице в городе Бхаруч, штат Гуджарат. В результате инцидента не менее 15 пациентов погибли.

Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час. Пятьдесят других больных COVID спасли сотрудники медучреждения.

Кроме того, в столице Багдада Ираке произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек.