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Жертвами пожежі в COVID-лікарні в Іраку стали понад 30 осіб

Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 36 людей загинули і ще 30 постраждали під час пожежі в лікарні для пацієнтів з коронавірусом у південній іракській провінції Ді-Кар. Займання сталося в лікувальному закладі "Імам Хусейн" в місті Ен-Насирія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Зазначається, що 20 людям вдалося врятуватися. Після того як почалася пожежа, адміністрація почала евакуацію пацієнтів.

"У лікарні "Імам Хусейн" для пацієнтів з коронавірусом в місті Ен-Насирія сталося загоряння. Персонал госпіталю самостійно організував евакуацію хворих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Індії в ніч проти 1 травня сталася пожежа в лікарні в місті Бхаруч, штат Гуджарат. Унаслідок інциденту щонайменше 15 пацієнтів загинули.

Вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі, його ліквідували через годину. П'ятдесят інших хворих врятували співробітники медустанови.

Крім того, в столиці Багдада Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Унаслідок інциденту загинули щонайменше 27 осіб.

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