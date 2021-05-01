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В Индии при пожаре в больнице погибли 15 человек

Новина українською → Индия, Суббота 01 мая 2021 07:18
В Индии при пожаре в больнице погибли 15 человек Фото: причина возгорания выясняется (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Индии в ночь на 1 мая произошел пожар больницы в городе Бхаруч, штат Гуджарат. В результате инцидента по меньшей мере 15 больных коронавирусом пациентов погибли.

Об этом сообщает Associated Press.

Больница, в которой произошел пожар предназначена для лечения больных на коронавирус.Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час.

По словам полицейского Раджендрасина, пятерых других больных COVID спасли сотрудники медучреждения и спасатели.

Причина возгорания выясняется

На днях в столице Багдада В Ираке произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек.

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