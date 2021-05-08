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Жертвами полицейской операции в Бразилии стали почти 30 человек

Автор: Артур Родивилов

Число жертв операции, которую полиция провела против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро возросло до 28. По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.

Об этом сообщает портал G1, ссылаясь на полицию.

Ранее стало известно о 25 погибших. Главный констебль в столице Бразилии Родриго Оливейра сообщал, что из 25 погибших 24 человека были преступниками, еще один являлся сотрудником полиции.

По его словам, целью операции было предотвращение торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. При этом Оливейра подчеркнул, что в работе правоохранительных органов не было ошибок или перегибов.

Напомним, около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.

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