Жертвами поліцейської операції в Бразилії стали майже 30 осіб

Кількість жертв операції, яку поліція провела проти підозрюваних у наркотрафіку в Ріо-де-Жанейро зросла до 28. За даними правоохоронців, померли ще троє підозрюваних.
Раніше стало відомо про 25 загиблих. Головний констебль в столиці Бразилії Родріго Олівейра повідомляв, що з 25 загиблих 24 людини були злочинцями, ще один був співробітником поліції.
За його словами, метою операції було запобігання торгівлі людьми, в тому числі неповнолітніми. При цьому Олівейра підкреслив, що в роботі правоохоронних органів не було помилок або перегинів.
Нагадаємо, близько 200 палестинців були поранені в ході зіткнень з поліцією у Східному Єрусалимі. В основному сутички відбувалися поруч з мечеттю Аль-Акса.