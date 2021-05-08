Жертвами поліцейської операції в Бразилії стали майже 30 осіб

Кількість жертв операції, яку поліція провела проти підозрюваних у наркотрафіку в Ріо-де-Жанейро зросла до 28. За даними правоохоронців, померли ще троє підозрюваних.

Раніше стало відомо про 25 загиблих. Головний констебль в столиці Бразилії Родріго Олівейра повідомляв, що з 25 загиблих 24 людини були злочинцями, ще один був співробітником поліції.

За його словами, метою операції було запобігання торгівлі людьми, в тому числі неповнолітніми. При цьому Олівейра підкреслив, що в роботі правоохоронних органів не було помилок або перегинів.