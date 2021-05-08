RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жертвами поліцейської операції в Бразилії стали майже 30 осіб

Автор: Артур Родивилов

Кількість жертв операції, яку поліція провела проти підозрюваних у наркотрафіку в Ріо-де-Жанейро зросла до 28. За даними правоохоронців, померли ще троє підозрюваних.

Про це повідомляє портал G1, посилаючись на поліцію.

Раніше стало відомо про 25 загиблих. Головний констебль в столиці Бразилії Родріго Олівейра повідомляв, що з 25 загиблих 24 людини були злочинцями, ще один був співробітником поліції.

За його словами, метою операції було запобігання торгівлі людьми, в тому числі неповнолітніми. При цьому Олівейра підкреслив, що в роботі правоохоронних органів не було помилок або перегинів.

Нагадаємо, близько 200 палестинців були поранені в ході зіткнень з поліцією у Східному Єрусалимі. В основному сутички відбувалися поруч з мечеттю Аль-Акса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БразилияЖертвы