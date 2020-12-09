Жертвами крушения вертолета во Франции стали пять человек

Вертолет разбился в Альпах во французском департаменте Савойя. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек.

Об этом сообщает в Twitter префектура региона.

По информации префектуры, речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей.

Авария произошла на высоте 1,8 тыс. метров около 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву). Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться.

В поисках людей задействованы более 40 человек, три вертолета, а также другая техника.

В середине ноября сообщалось о крушении вертолета с миротворцами на Синайском полуострове в Египте. В результате аварии пострадали семь человек из разных стран. По информации AFP, погибли восемь военнослужащих: пятеро американцев, француз и чех.

В октябре в США разбился военный самолет. Самолет упал вблизи школы в городе Фоли. В результате аварии погибли два человека.

Кроме того, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил. Жертвами авиакатастрофы стали 26 человек. Недавно в правительстве назвали причины падения военного самолета.

Также РБК-Украина писало о падении легкого одномоторного самолета во Франции. В результате аварии погибли 3 человека.